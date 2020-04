Francuski nobelovac otkriva: "u koroni ima HIV čestica i sigurno je izašao iz laboratorije, ne znam šta su hteli da postignu"

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Francuski virusolog, dobitnik Nobelove nagradu za fiziologiju i medicinu 2008. godine za izolovanje HIV virusa, Lik Montanjije je izjavio da virus korona Kovid-19 nema prirodno poreklo i da je napravljen u laboratoriji. „Došli smo do zaključka da je došlo do manipulacije ovim virusom“, rekao je Montanjije u intervjuu za televiziju „Si njuz“. On je istakao da su „u Kovid-19 dodate i čestice HIV virusa“. „Virus nije prirodnog porekla, to je delo molekularnih biologa.