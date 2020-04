Korona virus i koncert: Rolingstonsi, Lejdi Gaga i Bili Ajliš - zvezde pevale u znak podrške zdravstvenim radnicima

BBC News pre 5 minuta

Neke od najvećih svetskih muzičkih zvezda učestvovale su u velikom „kućnom" koncertu u znak podrške medicinskim radnicima koji se već mesecima bore protiv korona virusa.

Lejdi Gaga, Pol Mekartni i Bili Ajliš bili su među 100 umetnika koji su izvodili numere iz sopstvenih dnevnih soba tokom karantina.

Članovi benda Rolingstons su čak svirali zajedno sa četiri različite lokacije.

Tokom ovog osmočasovnog spektakla mogle su da se čuju i priče iz svakodnevnog života ljudi koji se bore protiv virusa.

Lejdi Gaga je događaj nazvala „ljubavnim pismom za ceo svet".

Ona je nastup posvetila zdravstvenim i radnicima drugih hitnih službi, rekavši da su muzičari želeli da im uzvrate makar delić dobrote koje su im ovi pružili.

Odsvirala je verzije pesme Smile Čarlija Čaplina.

„Želimo da dođemo do kraja ove pandemije i znamo to hoćete i vi", poručila je Lejdi Gaga.

Pol Mekartni se uključio posle Lejdi Gage, a zdravstvene radnike je nazvao pravim herojima krize i setio se svoje majke Meri koja je tokom Drugog svetskog rata radila kao medicinska sestra.

Koncert „Jedan svet: Zajedno kod kuće" organizovao je pokret Global Sitizen (Global Citizen) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Spektakl je počeo snimkom ljudi u karantinu širom sveta koji aplaudiraju zdravstvenim radnicima.

„Za sve one zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji borbe. Sa vama smo. Hvala što ste tu za nas", glasila je poruka na početku.

Prva je nastupila američka pevačica i kantautorka Andra Dej koja je otpevala baladu Rise Up iz sopstvenog stana.

Najal Horan iz benda One Direction je zatim izveo numeru Black and White sa akustičnom gitarom. A bivši član tog benda Liam Pejn nastavio je posle njega sa pesmom Midnight.

Brendon Flauers i Roni Vanući iz Kilersa izveli su hit Mr Brightside, a Bili Ajliš nastupila je sa numenurom Sunny Bobija Heba.

„Obožavam ovu pesmu. Uvek mi bude toplo oko srca i osećam se dobro kada je izvodim. Želela sam da se i vi osetite dobro", kazala je Ajliš.

Legendarni Rolingstonsi izveli su hit You Can't Always Get What You Want, iako je bubnjar Čarli Vots morao da udara u drške od fotelje jer nije imao opremu kod sebe.

Britanska pevačica Rita Ora molila je gledaoce da ostanu kod kuće i slušaju preporuke SZO, a onda je otpevala I Will Never Let You Down.

Eni Lenoks je, čini se, uputila poruku Donaldu Trampu, američkom predsedniku, koji je ranije ove nedelje najavio da će SAD obustaviti finansiranje SZO.

„U trenutku bez presedana za istoriju čovečanstva, imamo kolektivnu odgovornost da se globalni zdravstveni sistemi osnaže kako bi u budućnosti sprečili ponavljanje ovakvih pandemija", rekla je Lenoks, iako nije konkretno pomenula Trampa.

https://www.youtube.com/watch?v=cCNM706Iv8M

U akciji su još učestvovali Dženifer Lopez, Luiz Fonzi, Stivi Vonder i Tejlor Svift.

Koncert su zatvorili Selin Dion, Lejdi Gaga, Andrea Bočeli i Džon Ledžend koji su izveli numeru Molitva (The Prayer), prvobitno napisanu 1998. za film Potraga za Kamelotom (Quest For Camelot)

Koncert se sastojao iz dva dela - prvi od šest sati je bio strimovan na Fejsbuku, Instagramu, Tviteru i Jutjubu.

Drugi deo trajao je dva sata i istovremeno su ga prenosile tri najveće američke televizijske stanice.

Američki komičari i voditelji Stiven Kolber, Džimi Kimel i Džimi Falon bili su domaćini emisije.

Prihodi prikupljeni od reklama otići će u Fond za solidarnosti u borbi protiv Kovida 19 Svetske zdravstvene organizacije.

