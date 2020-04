U Subotici istakao zastavu HR i puštao Tompsonove pesme

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

SUBOTICA: I. M. (51) iz Subotice uhapšen je danas tokom najdužeg policijskog časa, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti.

On se sumnjiči da je na terasi svog stana u Subotici istakao zastavu Hrvatske i da je sa razglasa puštao nacionalističke pesme hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, prenosi Blic. Kako je navedeno, osumnjičenom I. M. određeno je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu nakon toga biti priveden u Više javno tužilaštvo. Blic nezvanično saznaje da se incident dogodio u naselju Prozivka, u Ulici Matije Gupca. List navodi da Subotičani na društvenim