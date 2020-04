Preokret na vaskrs: Skala ide 10 stepeni dole, a čeka nas i prolećni sneg

Kurir pre 4 sata

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima.

Sredinom dana na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i pojačanim severnim vetrom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od pet do 14 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 27. Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 26. aprila Do srede na severu pretežno sunčano sa temperaturom oko proseka za ovo doba godine, a u ostalom delu promenljivo