Italija konačno ima više respiratora nego pacijenata kojima su neophodni

Italijanski specijalni komesar za vanredne situacije kaže da prvi put od početka pandemije ima više respiratora nego pacijenata u odeljenjima intenzivne nege.

"To nam daje snagu da idemo napred", kaže italijanski specijalni komesar za vanredne situacije Domeniko Arkuri U Italiji je oko 2.500 pacijenata na intenzivnoj nezi zbog infekcije koronavirusom. Arkuri je rekao kako su ranije morali da odlučuju ko će dobiti respirator koji nekome može da spaei život, jer ih nije bilo dovoljno za sve kojima su bili potrebni. "To ću pamtiti čitavog života i ne želim nikome da doživi tu dilemu", rekao je on. Već nekoliko dana u