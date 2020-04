Korona virus: Završen najduži policijski čas u Srbiji, Tramp najavljuje privremenu zabranu imigracija u SAD

BBC News pre 31 minuta

U Srbiji je završen najduži policijski čas, od jutros su otvorene zelene pijace, stariji od 65 mogu kratko napolje, a predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obustavio je imigracije u tu zemlju.

Zemlje poput Češke, Austije, Nemačke i Albanije počinju sa ublažavanjem mera, a predsednik Indonezije zabranio je masovni egzodus muslimana na kraju islamskog posta meseca ramazana, u pokušaju sprečavanja širenja zaraze.

Prema poslednjem izveštaju od nedelje, u Srbiji je zabeleženo 312 novih slučajeva korona virusa, a preminule su još tri osobe - ukupno 125.

Korisničko ime i lozinka za pristup Informacionom sistemu Kovid-19 bili su javno dostupni osam dana na sajtu jedne srpske zdravstvene ustanove, otkrila je Share fondacija.

Dok je u Italiji prvi put zabeležen pad broja obolelih od korona virusa od početka pandemije, Singapur beleži značajan rast obolelih, uglavnom među zajednicom radnika iz inostranstva.

Ukupan broj zaraženih od korona virusa u celom svetu je veći od 2.478.000, preminulo je više od 170.000 ljudi, a više od 650.000 se do sada oporavilo, pokazuju podaci američkog univerziteta Džons Hopkins.

Kakva je situacija u Srbiji?

U Srbiji počinje blago popuštanje mera, a završen je najduži policijski čas koji je trajao od petka u 17 do utorka u pet ujutru.

Prema poslednjim podacima od nedelje, preminule su još tri osobe, a registrovana su još 312 nova slučaja korona virusa.

To je ukupno 6.630 zaraženih i 125 smrtnih slučajeva. Od početka pandemije testirano je ukupno 41.812 ljudi.

U poslednjih pet dana zabeležen je veći broj otpusta nego prijema u bolnice, izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

U poslednja 24 časa, 140 pacijenata otpušteno je i iz Kliničkog centra u Nišu i privremenih bolnica u kućnu izolaciju, prenosi RTS.

Gojković je i rekao da se rade brza testiranja i da će njihov vrhunac biti tokom u junu i julu.

RONNY HARTMANN

U Kliničkom centru Srbije otvorena je nova laboratorija koja će raditi 2.000 testova na korona virus dnevno, prenosi RTS.

Laboratorija nosi naziv Vatreno okoi otvorena je uz pomoć donacija Kine.

Zabrana kretanja će biti skraćena za jedan sat i važiće od 18, umesto od 17 časova, a stariji od 65 godina moći će od utorka da izlaze u šetnju tri puta nedeljno - utorkom, petkom i nedeljom u trajanju od pola sata, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Od utorka se otvaraju i zelena pijace kao i objekti koji pružaju usluge: auto-mehaničarske i vulkanizerske radnje, obućari, škole za obuku vozača, kao i knjižare, saloni automobila, prodavnice tehnike i građevinskog materijala.

Objekti čiji rad podrazumeva veći broj ljudi još uvek nisu mogućnosti da nastave sa radom, kao i delatnosti koje podrazumevaju blizak fizički kontakt - frizerski i saloni za negu lepote, teretane i fitnes centri.

Izjava tenisera Novaka Đokovića u kojoj se protivi vakcinaciji izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Na izjavu prvog tenisera sveta reagovao je i epidemiolog Predrag Kon koji mu je poručio da izbegava direktne odgovore na pitanja o vakcini zbog ogromnog uticaja koji ima.

Ukratko iz sveta:

Predsednik SAD Donald Tramp najavljuje privremenu zabranu imigracija u tu zemlju

U Italiji je prvi put zabeležen pad broja obolelih od korona virusa od početka pandemije

je prvi put zabeležen pad broja obolelih od korona virusa od početka pandemije Neke evropske države, među kojima su Nemačka , Poljska , Norveška , Češka i Albanija , počele su sa postepenim ublažavanjem mera

, , , i , počele su sa postepenim ublažavanjem mera Iran je ublažio mere zabrane kretanja, pa je od ponedeljka dozvoljen rad pijaca i tržnih centara

je ublažio mere zabrane kretanja, pa je od ponedeljka dozvoljen rad pijaca i tržnih centara Broj umrlih u Francuskoj premašio je 20.000

premašio je 20.000 U Kini , 73 turistička lokaliteta u Pekingu ponovo su počela sa radom, uključujući i oblast oko Kineskog zida

, 73 turistička lokaliteta u Pekingu ponovo su počela sa radom, uključujući i oblast oko Kineskog zida Broj umrlih u SAD premašio je 40.000, što predstavlja četvrtinu smrtnih slučajeva čitavog sveta.

SZO upozorava da bi Afrika mogla da postane novi epicentar pandemije

Broj zaraženih u Španiji premašio je 200.000

Zbog rasta broja novih slučajeva u Rusiji, predsednik Putin poručio da bi i vojska mogla da bude angažovana u borbi protiv epidemije

U Beograd je sleteo avion sa državljanima Srbije iz Rusije i Češke. Njime je doputovalo 139 građana Srbije.

Kako je otkrila Share fondacija, korisničko ime i lozinka za pristup Informacionom sistemu Kovid-19 bili su dostupni na sajtu jedne zdravstvene ustanove osam dana.

Sistem je uspostavljen na osnovu odluke Vlade Srbije, a namenjen je unosu, analizi i čuvanju podataka o građanima koji su testirali, zaraženi i preminuli. U sistemu su takođe čuvani podaci o građanima kojima je izrečena mera obavezne samoizolacije ili su upućeni u neku od privremenih bolnica.

Nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić opisao je incident kao skandalozan.

„Da se sa takvom bazom podataka desi to što se desilo i to preko sajta koji je praktično ustanovila vlada, to je nedopustivo", izjavio je Šabić za portal Nova.rs.

Getty Images U Sjedinjenim Državama do sada registrovano više od 520.000 slučajeva

Kakva je situacija u regionu?

Ukupan broj zaraženih u regionu iznosi 13.219.

Hrvatska - 1.881 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 47 ljudi, a oporavio se 771 pacijent.

Slovenija - 1.335 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminula 77 osoba.

Testiranje slučajnih uzoraka počelo je u ponedeljak s u Sloveniji. Timovi lekara će posetiti domove od oko 3.000 ljudi kako bi utvrdili koliko je virus proširen zemljom.

Bosna i Hercegovina - 1.286 potvrđenih slučajeva

Oporavilo se 381 ljudi, dok je život izgubilo 50 osoba.

Severna Makedonija - 1.225 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 49 osoba, a do sada se oporavilo 164 ljudi.

Kosovo - 561 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo je 12 ljudi, a oporavilo su se 102 osobe.

Crna Gora - 312 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo petoro ljudi, a oporavilo se 88 ljudi.

Bezbednosne mere u Crnoj Gori produžene su do 30. aprila.

To znači da na snazi ostaje zabrana ulaska u zemlju za strance i samoizolaciju za crnogorske državljane koji dođu iz inostranstva.

Getty Images Mnoge zemlje su u finansijskoj krizi jer privreda ne radi na uštrb zdravlja

Kako je u svetu?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je privremenu zabranu imigracija u tu zemlju.

On je na Tviteru napisao da je neophodno zaštititi radna mesta Amerikanaca, ali nije naveo detalje.

Kritičari kažu da vlada koristi pandemiju za suzbijanje imigracije.

Širom Sjedinjenih Država održavaju se protesti, a demonstranti zahtevaju od vlasti da otvori objekte zatvorene usled pandemije korona virusa.

Zahtevi za ublažavanjem mera rastu, bez obzira na povećan rizik od širenja infekcije ukoliko se zemlja prebrzo otvori.

Povodmo protesta širom SAD, Fejsbuk je saopštio Facebook da neće dozvoljavati ljudima da preko te mreže organizuju događaje koji krši lokalne politike socijalne distancije.

Amerika je postala epicentar pandemije, sa više od 735.000 pozitivnih slučajeva i oko 42.000 smrtnih slučajeva.

Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus insistirao je tokom obraćanja u ponedeljak da agencija nije krila informacije o korona virusu od bilo koje države.

Upozorio je da političko neslaganje može štetiti naporima da se spasu ljudski životi.

Velika Britanija zabeležila je 16.489 smrtnih slučajeva korona virusa u bolnicama, dok je 120.067 ljudi pozitivno na virus.

Britanski lekari „izuzetno su zabrinuti" da nisu adekvatno zaštićeni, rekao je predsednik Britanskog udruženja medicinskog osoblja Čad Najpun.

Vlada je kritikovana zbog nedostatka lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike i očekuju se 84 tone zaštitne opreme iz Turske, izjavio je sekretar za kulturu Oliver Dauden.

U Italiji je prvi put zabeležen pad broja obolelih od korona virusa od početka pandemije.

„Po prvi put vidimo pozitivan napredak: broj pozitivnih slučajeva opada", izjavio je šef agencije civilne zaštite Anđelo Boreli.

Od ponedeljka, 108.237 ljudi se leči u bolnicama ili kod kuće, što je 20 manje nego prethodnog dana - mali, ali simboličan pad.

Hong Kong je najavio produženje mera socijalnog distanciranja do 7. maja, dok Novi Zeland za sledeću nedelju najavljuje ukidanje mera pošto je virus uspešno savladan.

Getty Images

Broj umrlih u Francuskoj premašio je 20.000 - 12.513 ljudi je preminulo u bolnicama, a 7.752 u staračkim domovima.

Tri druge države koje su zabaležile više od 20.000 smrtnih slučajeva su Španija, Italija i Sjedinjene Države.

Broj zaraženih u Španiji premašio je 200.000, dok je život izgubilo 20.852 ljudi saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Premijer Pedro Sančez razgovaraće u ponedeljak sa liderom opozicije Pablom Kasadom o zajedničkom odgovoru na krizu.

Mere zabrane kretanja počinju da popuštaju širom Evrope, kako je Nemačka otvorila neke prodavnice, deca su se vratila u vrtiće u Norveškoj, a Poljska dozvoljava stanovnicima da posećuju parkove i šume.

U Danskoj - gde su se učenici osnovnih škola vratili u klupe još prošle srede - frizerski saloni, stomatološke ordinacije i tatu studiji se otvaraju.

Poslednja tri kruzera koja još uvek plove morima usidriće se danas - a jedan od njih je imao pravu odiseju.

Kruzer MSC Manjifika isplovio je iz Evrope u januaru i bio je na drugom kraju sveta kada su luke počele da se zatvaraju. Nemajući gde dalje, brod je krenuo na dugi put kući.

Njegovi putnici su poslednji put dotakli kopno pre šest nedelja, a u ponedeljak će se konačno iskrcati u Marseju.

