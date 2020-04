Stefanović: Najduži policijski čas prekršilo oko hiljadu građana

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je tokom najdužeg policijskog časa oko hiljadu građana kršilo tu meru, pri čemu su prednjačili Beograd, Pančevo i Novi Sad, dok su najbolji bili Prijepolje, Zaječar i Prokuplje, gde je zabeleženo najmanje prekršaja.

„Najveći broj gradjana strogo poštuje mere, najdisciplinovaniji su stariji građani“, rekao je Strefanović za Radio televiziju Srbije i podsetio da od danas policijski čas važi od 18. časova uveče. On je rekao da će stariji građani sigurno poštovati mogućnost da izadju iz kuće utorkom, petkom i nedeljom, u trajanju od pola sata, i naveo da im za to ne trebaju neke posebne dozvole. Govoreći o narednom vikendu, on je rekao da je rano o tome govoriti, ali ukoliko