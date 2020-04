Vojska pucala u vazduh u dva incidenta u migrantskim centrima

Dnevnik pre 7 sati | Tanjug

BEOGRAD: Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da su u dva incidenta u migrantskim centrima, u Adaševcima i u Krnjači, vojnici pucali u vazduh, kako bi smirili situaciju.

On je naglasio da su vojnici upotrebili vatreno oružje za upozorenje, kako niko od migranata ne bi pobegao iz 24-oročasovnog karantina koji je određen za migrante dok traje vanredno stanje. "To su bili događaji koji su u našoj zoni odgovornosti i razrešeni su najbolje moguće. Svako ko ne bude poštovao zakon biće zaustavljen u skladu sa zakonom", rekao je Vulin za Tv Pink. On je naglasio da Vojska Srbije striktno poštuje zakon, pravila službe, pravila stražarske