Novi magazin pre 2 sata | Beta

Vreme u Srbiji danas će biti vetrovito i sveže, mestimično sa kišom, dok se krajem dana i tokom noći očekuje prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu će tokom dana biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 10, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i sveže. Jutarnja temperatura biće oko devet, a najviša dnevna oko 16 stepeni.