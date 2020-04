Stefanović: Oko 1.000 ljudi kršilo policijski čas, najviše u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Oko 1.000 ljudi kršilo je mere zabrane kretanja tokom najdužeg policijskog časa proteklog vikenda, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je rekao da su se mere zabrane kretanja, tokom policijskog časa od petka u 17 do jutros u 5 ujutru, kršile najviše u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu. Mere su se najviše poštovale u Prijepolju, Zaječaru i Prokuplju, gde je bilo najmanje zabeleženih slučaja prekršaja. "Vidimo u kontinuitetu da su naši najstariji sugrađani toliko disciplinovani da gotovo da nismo zabeležili nijedan slučaj, par njih nije ni vredno pominjanja", rekao je Stefanović za RTS. On je rekao