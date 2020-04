Benzin u Srbiji od januara pojeftinio 20,50 dinara, dizel 25,40 dinara

Beta pre 42 minuta

Benzin je u Srbiji od januara ove godine pojeftinio 20,50 dinara, dizel 25,40, a autogas 13,70 dinara.

Cene i dalje padaju jer pojeftinjuje nafta na svetskim berzama, pa barel nafte "brent" košta manje od 20 dolara, a pre nekoliko godina je koštao i 110 dolara.

Prosečna sadašnja cena benzina je 129,40 dinara za litar, dizela 138,90, a autogasa 70,90 dinara za litar, a u njima više od 60 odsto čine porezi i druge dažbine koje idu u budžet Srbije. U ceni dizela, na primer 86 dinara su dažbine.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je za Betu da je cena američke nafte, koja se ne koristi na domaćem i evropskom tržištu, a čija je isporuka dogovorena za maj, u petak prošle nedelje otišla u minus.

"Barel američke nafte je u berzanskim kotacijama za isporuku u maju koštao minus 18 dolara, u ponedeljak minus 37, a juče minus 14 dolara", rekao je Mićović.

Dodao je da je to berzanska anomalija koja do sada nije zabeležena, i objasnio da bi to značilo da prodavci treba da plate kupcima što su uzeli naftu jer su skladišta u svetu prepuna.

Mićović je ocenio da je prevelika ponuda američke nafte za fjučerse koji predviđaju ugovore o isporuci za određeni termin posledica smanjene tražnje zbog pandemije virusa "kovid-19" i prevelike proizvodnje.

On je rekao da je Saudijska Arabija u okviru Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i Rusije kao pridruženog člana predlagala da se smanji proizvodnja za 1,5 milion barela dnevno, ali da Rusija to nije prihvatila nakon čega je Saudijska Arabija povećala proizvodnju.

Nakon što je to potpuno poremetio ponudu i tražnju i cene nafte zemlje izvoznice su bile primoran na novi dogovor koji predviđa da se dnevno smanji proizvodnja nafte za deset miliona barela od 1. maja do jula, a zatim za osam miliona barela dnevno.

Sledeće godine, proizvodnja po tom dogovoru smanjiće se za šest miliona barela dnevno, ali prema rečima Mićovića to neće biti dovoljno i proizvodnja će morati još da se smanji.

(Beta, 04.22.2020)