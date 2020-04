Smanjuje se broj novozaraženih koronavirusom. Danas nova 224 pozitivna nalaza

Plus online pre 1 sat | Pirot Plus Online

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar saopštio je da su od poslednjeg izveštaja do danas u našoj zemlji testirani uzorci 3.281 osobe, pri čemu su 224 laboratorijska nalaza pozitivna na koronavirus, dok su četiri osobe preminule. Lončar je na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija precizirao da je do sada ukupno hospitalizovano 3.266 pacijenata, uz napomenu da se 103 osobe nalaze na respiratoru, a do sada je sa mehaničke ventilacije