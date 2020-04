Danas onlajn proba male mature, najpre test iz srpskog

Politika pre 3 sata

Za učenike završnog razreda osnovne škole danas počinje onlajn proba male mature testom iz srpskog (maternjeg) jezika, sutra je test iz matematike, a u petak, 24. aprila, kombinovani test.

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati, od 8 sati ujutru do 20 časova, kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. To ne znači da će učenik raditi test 12 sati, već, kada mu pristupi, radiće narednih 60 minuta, odnosno 90 minuta. „Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno. To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku