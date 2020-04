Šarčević: Đaci su položili ispit poštenja

B92 pre 3 sata | Blic

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da su osmaci na polaganju probne mature položili test poštenja.

"Naši osmaci već prvog dana polaganja probne male mature položili su prvenstveno jedan veliki test, a to je test poštenja. Njihovi rezultati pokazuju da nisu prepisivali, da nisu uključili pomagače. Odgovorno su proverili svoje znanje", rekao je on. On je dodao da je probna matura bila fantastična. "Ovo je proba mature ipak, osmaci su pristupili odgovorno. Oni koji su imali problema ulogovali su se opet. Ostvarili pohvalan rezultat. Svi oni koji su sumnjali u naše