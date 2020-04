Tači zatražio od DSK ime mandatara za sastav nove vlade

Beta pre 2 sata

Predsednik Kosova Hašim Tači zatražio je danas od lidera Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ise Mustafe ime mandatara za sastav nove vlade Kosova, potvrđeno je portalu koha.net iz Tačijevog kabineta.

"Posle jučerašnjeg sastanka sa liderom DSK Mustafom koji je potvrdio da je obezbedio dovoljnu većinu u Skupštini, predsednik Tači je pismom zatražio od DSK ime mandatara za formiranje nove Vlade", piše koha.net.

Tači je juče održao sastanak sa liderima i predstavnicima stranaka zastupljenih u kosovskom parlamentu, na kojem su razgovarali da li su za ili protiv vanrednih izbora.

Većina stranaka je bila protiv novih izbora, osim pokreta Samoopredeljenje koji je osvojio najviše glasova na izborima u oktobru.

U sedištu DSK u toku je sastanak na kojem će se odrediti mandatar za sastav nove vlade Kosova.

Mustafa: Zbog zdravstvenih problema nisam prihvatio mandat za premijera Kosova

Lider Demokratskog saveza Kosova (DSK) Isa Mustafa izjavio je danas da, iako bi to voleo, zbog zdravstvenih problema nije mogao da prihvati predlog Predsedništva stranke da se kandiduje za premijera Kosova.

Mustafa je na konferenciji za medije posle sastanka Predsedništva DSK rekao da su članovi tog tela zatražili da on bude mandatar za sastav nove Vlade Kosova, ali da on zbog zdravstvenih razloga to nije mogao da prihvati.

"Nije da nisam želeo, ali zbog fizičkih problema nisam mogao da prihvatim dužnost, iako cenim da je situacija takva da se susrećemo sa izrazitim problemima u prevenciji pandemije, ali i na ekonomskom planu i u dijalogu sa Srbijom", kazao je Mustafa.

Mustafa je najavio da će u najkraćem roku zatražiti od Glavnog obora da se izjasni o kandidatu i posle toga će nastaviti konsultacije sa strankama sa kojima ide u koaliciju.

Demokratski savez Kosova je dao podršku smenjenom zameniku premijera Kosova, Avdulahu Hotiju za formiranje nove vlade Kosova.

On će biti predložen predsedniku Kosova Hašimu Tačiju da mu dodeli mandat za formiranje vlade.

