Uhapšen maskirani pljačkaš sa čukarice: Uz pretnju nožem oduzimao novac

Blic pre 7 sati | Tanjug

Beogradska policija uhapsila je D.O. (40) koji se sumnjiči da je maskiran, uz pretnju nožžem, od zaposlenih u višše maloprodajnih objekata na području beogradske opštine Čukarica oduzimao novac. Postoje osnovi sumnje da je D.O. počinio tri krivična dela razbojnišštva i jedno krivično delo tešške krađe na naročito drzak način, navodi se u saopštenju MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržžavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Drugom osnovnom