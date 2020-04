"Za pomoć od 100 evra dovoljan jedan poziv. Ko ne želi - ne mora da traži"

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je za dobijanje 100 evra pomoći od države potreban samo jedan telefonski poziv.

On je odluku da pomoć ne bude automatski prosleđena svim punoletnim građanima Srbije, kako je prvobitno najavljeno, obrazložio kao odgovor na primedbe koje su pristigle. "Doneli smo ovu odluku slušajući primedbe da mnogi ne žele tih 100 evra i da je to ponižavajuće za njih", kazao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara posle sastanka sa ambasadorima EU, i dodao da ovim "omogućavamo svima onima za koje je to poniženje ili smatraju da im takva pomoć