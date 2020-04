Vučić: Više od petoro ljudi umrlo do jutros, najteža noć do sada

Radio 021 pre 29 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protekla noć po broju smrtnih slučajeva od infekcije virusa korona bila "užasna, jedna od najtežih do sada" i to, kako je rekao, pre svega zbog onog što se desilo u Gerontološkom centru u Nišu. Prema njegovim rečima, od poslednjeg preseka u petak u 15 h do jutros umrlo je više od petoro ljudi.

On je za televiziju Pink rekao da je od poslednjeg preseka do jutros, više od pet osoba umrlo od posledica virusa korona, a da će konačan broj za prethodna 24 časa saopštiti lekari na redovnoj konferenciji u 15 časova. "Svakog dana imate bar jedan, dva, tri ili četiri smrtna slučaja iz Gerontološkog centra u Nišu, to će nažalost biti slučaj i u danima koji dolaze", kazao je Vučić. Ocenio je da je situacija sa epidemijom u Srbiji lakša ali da nije sve gotovo. "Po