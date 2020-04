"Ne pristajemo na međunarodnu istragu": Diplomata Kine rekla da je opasno to što se spekuliše o poreklu korone

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

Kina je odbacila zahteve za sprovođenje nezavisne međunarodne istrage o poreklu novog koronavirusa koji se iz te zemlje raširio po svetu

Kina je odbacila zahteve za sprovođenje nezavisne međunarodne istrage o poreklu novog korona virusa koji se iz te zemlje raširio po svetu. Diplomata Kine u Velikoj Britaniji Čen Ven rekla je za Bi-Bi-Si (BBC) da su takvi zahtevi "politički motivisani" i da bi njihovo ispunjenje skrenulo "ne samo pažnju nego i resurse" Kine s borbe protiv koronavirusa. "To je politički motivisana inicijativa, mislim da niko ne može da pristane na to. To nikom ne bi donelo ništa