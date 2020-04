Doktor Nestorović otkriva: Uskoro se otvaraju parkovi, a evo kada će obdaništa i tržni centri

Kurir pre 21 minut

Pulmolog Branimir Nestorović izjavio je danas da će parkovi vrlo brzo biti otvoreni, zato što, kako kaže, boravak napolju više nije takav rizik, čak ni maske neće morati da se nose.

Nestorović je za TV Prva rekao da se posle 1. maja očekuje otvaranje tržnih centara i postoji najava da će obdaništa biti otvorena oko 11. maja. Kako je rekao, još se razgovara o tome da li će biti otvoren boravak za decu do četvrtog razreda. "Škole neće počinjati da rade, jer je to sada besmisleno, ali smo diskutovali o otvaranju obdaništa. Ljudi idu na posao, moraće neko da čuva decu, tako da možda otvorimo i dnevni boravak", rekao je doktor Nestorović. On smatra