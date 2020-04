Nove odluke Vlade: Evo koliko će trajati policijski čas za praznik!

Mondo pre 8 sati | mondo.rs

Imajući u vidu trenutnu epidemilošku situaciju donete su nove odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.

Imajući u vidu trenutnu epidemilošku situaciju donete su nove odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19. Policijski čas za prvomajske praznike trajaće od četvrtka, 30. aprila u 18 časova do ponedeljka, 4. maja u 5 časova ujutru". "S obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, Vlada Srbije usvojila je odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka, 30. aprila u 18 časova do