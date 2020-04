Ivanuša: Plašimo se drugog talasa epidemije; Problem ostaju putovanja

RTV pre 25 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša ukazao je danas na značaj poštovanja mera prevencije od širenja zaraze virusom korona i istakao da prvi talas epidemije nije završen.

"Prvi talas je još u toku. Vidimo to i u Evropi. Evropa, kao jedan od manjih kontinenata kada je u pitanju broj stanovnika, u ukupnom broju predstavlja skoro polovinu svih zaraženih korona virusom. Prvi talas nije završen, ali se smiruje", naveo je Ivanuša za RTS. On je upozorio na mogućnost drugog talasa epidemije i kazao da se upravo to pojavljuje u pojedinim zemljama, poput Singapura. "Plašimo se sledećeg talasa. Stanje u Singapuru je sada gore nego ranije, a