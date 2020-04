Sutra pretežno sunčano i toplije

Vesti online pre 35 minuta | Tanjug, Vesti online

U većem delu Srbije sutra se očekuje pretežno sunčano i malo toplije, samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno s retkom pojavom kratkotrajne kiše.

Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od tri do devet stepeni, najviša od 21 do 24. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura oko devet, a najviša oko 23 stepena. Iduće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i do kraja meseca toplo. Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, u utorak se očekuju uglavnom na jugoistoku Srbije, a u sredu i u ostalim krajevima. U četvrtak kratkotrajna