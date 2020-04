Korona virus: Treba li da počnem da uzimam vitamin D tokom pandemije Kovida-19

BBC News pre 1 sat | Mišel Roberts - urednica za

Getty Images Stručnjaci za javno zdravlje preporučuju uzimanje suplementa vitamina D tokom izolacije

Zavod za javno zdravlje Engleske preporučuje ljudima da razmisle o dnevnom unosu suplementa vitamina D tokom proleća i leta dok se nastavlja izolacija zbog virusa korona.

U normalnim okolnostima, mnogi od nas ga dobiju dovoljno samim tim što provode vreme napolju. Naša koža ga pravi kad je izložena suncu.

Vitamin sunčevog svetla, zajedno sa nekim drugim, može da pomogne našem telu da ostane dovoljno u formi da se izbori sa bolešću i zarazama - što je važno tokom ovakve pandemije.

Kome bi, dakle, mogli da budu potrebni suplementi?

Kako glasi savet?

Ljudi u Velikoj Britaniji se ionako već savetuju da razmisle o uzimanju suplementa od 10 mikrograma dnevno tokom zimskih meseci (od oktobra do marta), kao i tokom čitave godine ukoliko ne provode dovoljno vremena napolju.

Engleske zdravstvene zvaničnike brine da bi ljudima mogao da nedostaje vitamin tokom pandemije virusa korona kad je glavni savet da ostajemo što više kod kuće.

Oni preporučuju vitamin D tokom čitave godine ukoliko:

niste često napolju - ukoliko ste vezani za kuću zato što se štitite od sunca, na primer

živite u domu za stare

obično nosite odeću koja pokriva veći deo vaše kože dok ste napolju

Ljudi tamne boje kože možda ne dobijaju dovoljno sunca čak i ako provode dovoljno vremena napolju.

Škotska i velška vlada takođe su dale isti savet.

Sara Staner iz Britanske fondacije za ishranu rekla je da „nažalost, budući da se efekti virusa korona nastavljaju, mnogi od nas imaju ograničeno vreme koje mogu da provedu napolju".

„Praćenje smernica vlade i ostajanje kod kuće od ogromne je važnosti i, iako mnogi od nas imaju ograničen pristup sunčevom svetlu, to znači da nam treba malo dodatne brige da bi naš nivo vitamina D ostao zdrav", podvukla je.

Zašto nam je potreban vitamin D?

Vitamin D je važan za zdrave kosti, zube i mišiće. Njegov nedostatak može da dovede do bolesti deformiteta kostiju po imenu rahitis kod dece i sličnog stanja slabosti kostiju poput osteomalacija kod odraslih.

Neke studije sugerišu da izbegavanje nedostatka vitamina pomaže našoj otpornosti na prehladu i grip, mada ne postoje dokazi da vitamin D pojačava imunitet.

Treba li da ga uzimam mnogo?

Ne. Iako su suplementi vitamina D veoma bezbedni, uzimanje veće količine od preporučene svakog dana može da bude opasno na duže staze.

Ukoliko se odlučite da uzimate suplemente vitamina D:

Deca uzrasta 1-10 godina ne bi smela da uzimaju više od 50 mikrograma dnevno

Bebe (mlađe od 12 meseci) ne bi smele da uzimaju više od 25 mikrograma dnevno

Odrasli ne bi smeli da uzimaju više od 100 mikrograma dnevno i, ako već uzimaju suplemente, preporučena količina je 10 mikrograma dnevno

Getty Images Vitamin D ima antiupalno dejstvo, a kapsule su dostupne u supermarketima

Lekari nekad mogu da preporuče veće doze za pacijente sa dokazanim nedostatkom vitamina D.

Neki ljudi s određenim zdravstvenim stanjima, kao što su problemi sa bubrezima, ne mogu bezbedno da uzimaju vitamin D.

Može li da zaustavi korona virus?

Ne. Ne postoje dokazi da on smanjuje rizik od zaraze ili razbolevanja od virusa korona.

Ali eksperti misle da možete da imate koristi od njega tokom pandemije.

Suplementi vitamina D će popraviti zdravlje ljudi koji ga nemaju dovoljno.

Neki istraživači sugerišu da nedostatak vitamina D može biti povezan za lošijim ishodima ukoliko se neko zarazi virusom korona. Ali hronični faktori rizika, kao što su srčane bolesti, takođe su česti kod ovih pacijenata, pa je teško izvući prave zaključke.

Španski i francuski istraživači rade kliničke testove da bi videli da li vitamin D pomaže pacijentima obolelim od virusa korona.

Profesor Džon Rouds, profesor emeritus medicine u Velikoj Britaniji, kaže da vitamin D ima antiupalna svojstva i postoje neka istraživanja koja sugeriše da bi mogao da ublaži reakciju telesnog imuniteta na viruse.

To može da bude važno kod veoma bolesnih pacijenata od korone kada teške povrede pluća mogu da nastanu od inflamatorne „citokinske oluje" prilikom reakcije na virus, mada je potrebno mnogo više istraživanja da bi se to proučilo, kaže on.

Gde mogu da ga kupim?

Suplementi vitamina D naširoko su dostupni u supermarketima i apotekama. Mogu biti samo vitamin D ili deo multivitaminske tablete.

Ne kupujte više nego što vam je potrebno da biste pomogli da ostane dovoljno zaliha za svakoga, kažu eksperti.

Sastojak naveden na etiketi većine suplemenata vitamina D je D3.

Vitamin D2 proizvode biljke, a vitamin D3 proizvodi naša koža.

Za bebe su dostupne vitaminske kapi.

Getty Images Neke pahuljice su bogate vitaminom D

Šta je sa ishranom?

Iako uravnotežena ishrana može da pospeši normalno funkcionisanje imunog sistema, nijedan pojedinačni hranljivi sastojak, hrana ili suplement ne može da ga „pojača" preko normalnog nivoa.

Teško je dobiti dovoljno vitamina D samo iz hrane.

Uravnotežena ishrana važna je za dobro zdravlje i preporučuje se čak i kad se ljudi ne suočavaju sa opasnošću od pandemije.

Može da sadrži hranu bogatu vitaminom D kao što su uljane ribe i jaja. Neke pahuljice za doručak, margarini i jogurti bogati su vitaminom D.

Da li da se sunčam?

Iako ne možete da dobijete prekomernu dozu vitamina D ako se izložite suncu, od jakog sunca izgori koža, tako da morate da uravnotežite stvaranje vitamina D sa bezbednim boravkom na suncu.

Pazite da se pokrijete ili zaštitite kožu kremom za sunčanje da biste izbegli da izgorite i napravite sebi štetu.

Šta je sa decom, bebama i trudnicama?

Savet je:

bebe koje sisaju od rođenja do prve godine života treba da dobiju dnevni dodatak od 8,5 do 10 mikrograma vitamina D da bi bili sigurni da ga dobijaju dovoljno

bebe koje se hrane formulom ne treba da dobijaju suplement sve dok ne počnu da uzimaju manje od 500 mililitara formule dnevno, zato što formula već sadrži vitamin D

deca uzrasta između 1 i 4 godine treba da dobijaju dnevni suplement od 10 mikrograma

Doza za odrasle (10 mikrograma dnevno) važi i za trudnice i za žene koje doje.

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.27.2020)