Danas sunčano i toplo, a onda se sve menja preko noći: Pogledajte kakvo vreme nas očekuje do kraja nedelje

Najviša temperatura do 24 stepena

U većem delu Srbije danas se očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, a samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno s retkom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od tri do devet stepeni, najviša od 21 do 24, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura oko devet, a najviša oko 23 stepena. Do kraja sedmice