Putin produžio neradne dane do 11. maja

Ruski predsednik Vladimir Putin produžio je do 11. maja neradne dane u zemlji, koji su uvedeni kako bi se sprečilo širenje koronavirusa.

Restriktivne mere je trebalo da budu ukinute krajem aprila, ali je Putin rekao da Rusija još nije dostigla vrhunac zaraze, prenosi Rojters. On je vladi naložio da iznese nove mere radi pružanja podrške ekonomiji i građanima i da pripremi preporuke za postepeno ublažavanje mera karantina do 5. maja. Putin je vladi, takođe, naložio da preda do 30. aprila izveštaj o planu za razvoj vakcina protiv koronavirusa, saopštio je Kremlj, a prenosi TAS. On je dodao da će