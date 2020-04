Dr Stevanović: Manja mesta biće nova žarišta korone

Blic pre 7 sati | S. M. L.

"Današnji podaci o broju zaraženih i umrlih nam govore da je to trend koji mi očekujemo.

Epidemija se lagano smiruje, ali i dalje imamo značajan broj obolelih. To je više od šest procenata u odnosu na ukupan broj testiranih, što zahteva dalji oprez, dalje pridržavanje mera i da se ni u kom slučaju ne opuštamo. Cela siutacija se odvija onako kako smo planirali, ali još ima mnogo posla da se završi to onako kako bi trebalo, rekao je dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS. Na pitanje kako funcioniše testiranje, on je