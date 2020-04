(Uživo) Srbija dostigla željenih: 5% Zaraženo 8.497 osoba, od ponedeljka gradski prevoz u Kragujevcu i Nišu

Blic pre 18 minuta | S. B. M.

U Srbiji su u protekla 24 časa potvrđena 222 nova slučaja virusa korona, a od posledica bolesti preminulo je šest osoba.

Od poslednjeg izveštaja testirano je 5.446 građana. U našoj zemlji je od posledice novog virusa do sada zaraženo 8.497 osoba, preminulo je 168, a izlečeno je ukupno 1.260 ljudi. Broj zaraženih širom sveta premašio je tri miliona, a preminulo je više od 212.000 ljudi. Šta znamo do sada: Kako biste uvek imali najtačnije, najbrže i najproverenije informacije, sve o korona virusu čitajte u "Blicovom" blogu uživo. 18.45 - Predlog da vanredno stanje u Francuskoj traje do