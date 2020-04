Epidemiolog Kon: Za Đurđevdan policijski čas od 18 časova do 5 ujutru

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti Online

Verovatno će sutra biti razmena mišljenja, ali će se doneti i konačna odluka

EPIDEMIOLOG Predrag Kon je rekao da je naredni policijski čas definitivno poslednji, a da će za Đurđevdan policijski čas najverovatnije biti od 18 sati do 5h. - Verovatno će sutra biti razmena mišljenja, ali će se doneti i konačna odluka - rekao je on za RTS. Govoreći o 6. maju i proslavi slave Đurđevdana, on je kazao da je "to samo jedan dan" i da će tada verovatno važiti već standardni policijski čas od 18 sati do 5 ujutru. Kako je kazao, starijima će biti