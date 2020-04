"Gledaćemo da što pre ukinemo vanredno stanje; raste broj zaraženih u Beogradu" VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će nastojati da što pre ukine vanredno stanje ali da ne smemo da pomislimo da smo izašli na kraj s virusom.

On je rekao da će ljudi morati da žive sa koronavirusom i upozorio na nove podatke o broju zaraženih u Srbiji. "Kako nam se smirilo u Nišu, tako imamo problem sa podizanjem broja u Beogradu. Sve je samo stvar discpline i odgovornostii. Gledaćemo da što pre ukinemo vanredno stanje i zabrane kretanja, ali i kada to ukinemo, kada budemo normalno živeli, to će biti normalno pod znacima navoda. Moraćemo uvek da vodimo računa", rekao je Vučić.