Beograd zasijao u bojama izraelske zastave povodom Dana nezavisnosti Izraela

Blic pre 3 sata | K.S.

Srpska prestonica je u znak solidarnosti i podrške svoje glavne gradske simbole osvetljavala u bojama zastava država koje su najviše pogođene virusom korona, dok je večeras povod bio nešto drugačiji. Beograd je, naime, zasvetleo u bojama izraelske zastave, a povod za to je 72. godišnjica nezavisnosti ove države. Simboli prestonice, Most na Adi, Brankov most, palata Albanija i fontana na Slaviji zasijali su u plavoj i beloj boji.