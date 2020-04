Promenljivo oblačno i toplo, moguća kiša

Glas Zapadne Srbije pre 47 minuta

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, toplo, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će se u Vojvodini zadržati uglavnom suvo. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Narednih dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Do nedelje najviša temperatura oko prosečnih vrednosti, a zatim ispod proseka za prvu dekadu