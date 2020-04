Vučić: Raste broj zaraženih u Beogradu, nema opuštanja

RTV pre 6 sati | Tanjug

STARA PAZOVA - Predsednik Aleksandar Vučić ponovo je danas ukazao da ne sme da se pomisli da smo završili sa virusom korona, već da i dalje svi moraju da budu odgovorni i disciplinovani.

"Kako nam se smirila situacija u Nišu, po pitanju novozaraženih, kao rezultat discipline, imamo problem sa podizanjem u Beogradu", preneo je Vučić novinarima u Staroj Pazovi. On je istakao da je sve stvar discipline i odgovornosti, i apelovao na sve da budu obazrivi i da ne misle da je sve prošlo. "Gledaćemo da što pre ukinemo vanredno stanje i zabrane kretanja, ali i kada to ukinemo, kada budemo normalno živeli, to će biti normalno pod znacima navoda. Moraćemo