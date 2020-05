Ustavni sud Kosova prihvatio zahtev Samoopredeljenja, suspendovan ukaz Tačija do 29. maja

Beta pre 41 minuta

Ustavni sud Kosova doneo je danas odluku da prihvati zahtev pokreta Samoopredeljenje (PS) da se donese privremena mera u vezi sa ocenom ustavnosti ukaza predsednika Kosova Hašima Tačija za mandatara za sastav Vlade Kosova.<p>U odluci suda se ističe da je sud većinom glasova odlučio da suspenduje ukaz predsednika Kosova o mandataru za sastav Vlade Kosova.</p><p>"Sud je većinom glasova odlučio da prihvati privremenu meru sa rokom trajanja do 29. maja 2020. godine i da odmah suspenduje primenu ukaza predsednika Republike Kosovo od 30. aprila", kaže se u odluci Ustavnog suda Kosova.</p><p>U odluci se takođe ističe da je Sud bez predrasude o prihvatljivosti ili opravdanju zahteva zaključio da se zahtev podnosilaca za privremenom merom u vezi sa dekretom predsednika prihvati kao osnovan.

Odluka Suda automatski stavlja van snage taj zahtev i zabranjuje da se to pitanje postavi na dnevni red sednice Skupštine Kosova najmanje do 29. maja ili do donošenja presude o tome.

Posle ukaza Tačija da za mandatara vlade Kosova odredi Avdulaha Hotija, Demokratski savez Kosova je podneo zahtev za održavanje vanredne sednice kosovskog parlamenta za subotu, 2. maj na kojoj je trebalo da bude izabran premijer i vlada Kosova.

Istovremeno PS je podneo zahtev za ocenu ustavnosti ukaza predsednika Tačija i zatražio privremenu meru suspenzije ukaza do donošenja konačne odluke suda.

Ustavni sud je juče nakon prijema zahteva PS zatražio od svih zainteresovanih strana da pošalju komentare u vezi sa zahtevom za određivanje privremene mere.

Obaveštenja o registraciji zahteva podnetog od strane poslanika dostavljeni su predsedniku Kosova, premijeru Kosova, predsednici Skupštine Kosova, sa posebnim zahtevom da se kopija zahteva dostavi svim poslanicima Skupštine i Ombudsmanu.

Komentare su dostavili predsednik Kosova, predsednica Parlamenta, premijer, Demokratski savez Kosova i dvojica poslanika DSK.

Lider DSK Isa Mustafa je danas ranije izjavio da će poštovati odluku Ustavnog suda i ocenio da nema osnova za donošenje privremene mere.

(Beta, 05.01.2020)