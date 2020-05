Vulin: Posle 25 godina nema nijedne presude za zločine u Bljesku

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da ni posle 25 godina od sprovođenje hrvatske akcije „Bljesak“ u Zapadnoj Slavoniji nije donesena niti jedna presuda za zločine nad Srbima.

„Petnaest hiljada Srba je opljačkano i proterano iz zapadne Slavonije u kojoj su do tada živeli vekovima, 283 osobe su nestale ili ubijene, a među njima je i po neprekinutoj ustaškoj tradiciji i osmoro umorene srpske dece i 56 žena“, rekao je Vulin. On je u saopštenju podsetio da su Ujedinjene nacije dale reč da će čuvati Srbe, rasporedile su i svoje trupe, ali samo da bi ih pomerile kada je došlo do napada. „Posle 25 godina nema ni jedne presude za zločine u