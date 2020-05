Dobra vest iz Zlatiborskog okruga: Od 140 testiranih, četvoro pozitivno na korona virus

Kurir pre 30 minuta

Od poslednjeg izveštaja do danas testirano je još 140 osoba sa područja Zlatiborskog okruga od kojih su četiri pozitivne na novi korona virus (COVID-19) – dvoje u Požegi, i po jedno u Bajinoj Bašti i Čajetini. Od početka epidemije do danas na području okruga testirane su 1.223 osobe a ukupno je potvrđeno 137 slučajeva infekcije novim korona virusom (COVID-19)", saopšteno je jutros iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu. Na području Grada Užica do sada je korona virus