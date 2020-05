Izgledi vremena u Srbiji za 7 dana: Pripremite kišobrane, slede pljuskovi i grmljavine, a onda preokret!

Kurir pre 52 minuta

U Srbiji će danas preovlađivati oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od osam do 14 stepeni, najviša dnevna od 18 do 25, Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će preovlađivati oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 22 stepena. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 5. maja: Promenljivo oblačno i u većini dana nestabilno, mestimično s kišom