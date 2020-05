(UŽIVO) Prvomajski policijski čas do subote u pet ujutro

Nova pre 53 minuta | Autor:Nova

Sva dešavanja u vezi sa epidemijom koronavirusa u Srbiji iz časa u čas pratite na portalu Nova.rs. 11.46 – Vučić: Rezultati najbolji do sada “Današnji rezultati testiranja biće najbolji do sada, oko tri odsto”, rekao je on, dodavši da dodao da se stanje u svim gradovima popravlja, što je rezultat svih mera koje su uvedene. 11.15 – U srpskim sredinama na Kosovu još dvoje zaraženih U srpskim sredinama na Kosovu u poslednja 24 sata r egistrovana su dva slučaja zaraze