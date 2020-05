Pljuskovi i grmljavina, uveče razvedravanje

B92 pre 7 sati | Beta

U Srbiji danas biti oblačno, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, uveče sa severozapada počinje postepeno razvedravanje, saopštio je RHMZ

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana severozapadni. Najniža temperatura biće od sedam do do 12, najviša od 17 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana severozapadni. Najniža temperatura biće oko 12, a najviša oko 20 stepeni Celzijusa.