Dr Kon je jutros progovorio o neslaganju sa dr Nestorovićem, a to nije prvi put da su imali različito mišljenje: "On utiče na ljude!"

Blic pre 16 minuta | J. I.

Dr Predrag Kon jutros je na Televiziji "Prva", između ostalog, govorio i o tome da je u stručnom delu Kriznog štaba bilo neslaganja u vezi sa merama za prvomajske praznike.

Kako je "Blic" jutros preneo, Kon je istakao da "sukob" nije termin koji je prihvatljiv. - Bilo je usaglašavanje mišljenja. Postoji izdvojeno mišljenje profesora Nestorovića, pa je došlo do nejednakih stanovišta u struci. To jeste razmena mišljenja i nalaženje ovakvog rešenja jeste nešto što je prihvatljivo. Mora da mi bude prihvatljivo, nema drugog rešenja. Drugo rešenje je ponovo davati ostavku a to nema smisla - kazao je epidemiolog i dodao da to ipak nije bilo