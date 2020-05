Kon: Bilo bi iznenađenje da virusa i dalje bude u junu

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: Postupno izlazimo iz epidemijskog talasa, naredne dve nedelje je još očekujuće prisustvo virusa, a posle toga će se sve manje otkrivati, uveren je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je rekao da ne bi bilo iznenađenje da virusa još ima u 11. i 12. nedelji, ali da bi bilo iznenađenje da ga ima i dalje u junu. "Ne možemo još reći da ne postoji rizik od širenja, možda je rizik manji od naglog širenja. Upravo ovo kretanje omogućuje virusu opstanak. Ovo nije iznenađenje što se virusa tiče, on će uvek tražiti gde može da opstane, ako je to u selima, to je u selima. Jedini problem je što se tamo teško veruje da to može da se desi, ne prijavljuje se