U nedelju promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde kiša

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i vetrovito, na zapadu i jugozapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Na istoku i jugu Srbije biće umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Vetar će biti umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od pet do 14 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će u nedelju biti promenljivo oblačno uz umeren, povremeno jak, severozapadni vetar. Jutarnja