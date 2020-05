(Uživo) pandemija u svetu: Francuska produžila vanredno stanje za 2 meseca, Špancima dozvoljena rekreacija napolju

Kurir pre 14 minuta

* Koronavirusom je zaraženo 3.4 miliona ljudi, a preminulo je 240.000; * U SAD je obolelo najmanje 1.134.000 ljudi, a preminulo je više od 65.000; * U Španiji je broj zaraženih prešao 245.000, a u Italiji 207.000 * Broj mrtvih je u Italiji premašio 28.000, u Britaniji 27.000

FRANCUSKA: Vanredno stanje do 24. jula Francuska je odlučila da vanredno zdravstveno stanje uvedeno u cilju borbe protiv epidemije koronavirusa produži još dva meseca, do 24. jula, saopšteno je danas posle sednice vlade. U REPUBLICI SRPSKOJ 49 NOVIH SLUČAJEVA KORONE, UKUPNO 891 Do sada je u Republici Srpskoj potvrđen 891 slučaj korona virusa, a od posledica infekcije preminulo je 37 ljudi. U ŠPANIJI PREMINULO VIŠE OD 25.000 LJUDI U poslednja 24 sata u Španiji je