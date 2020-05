Vremenska prognoza: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend i naredne nedelje

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra preovlađivati oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče na severozapadu prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 C, najviša od 17 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će preovlađivati oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa