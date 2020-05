Vučić o ekonomskoj situaciji: Dobro stojimo, bićemo najbolji u Evropi, uprkos epidemiji imaćemo rast

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija, uprkos posledicama epidemije covid 19, ekonomski dobro stoji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija, uprkos posledicama epidemije covid 19, ekonomski dobro stoji, te ponavlja procenu da će i ovu godinu naša zemlja završiti sa pozitivnim privrednom rastom od plus jedan, umesto predviđenog minusa. “Dobro stojimo. Naša procena je da ćemo prvi kvartal završiti sa plus 5,1, a drugi sa plus 1,1 do 1,3, dok će treći, zbog visoke baze od prošle godine, biti u minusu od 0,3 do 0,2 odsto. Za četvrti kvartal predviđamo