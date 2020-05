Džonson: Pripremali su se da proglase moju smrt

B92 pre 2 sata | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson otkrio je da su se doktori pripremali da proglase njegovu smrt kada mu se stanje pogoršalo, dok se borio protiv koronavirusa.

Rekao je i da je dobijao "litre i litre kiseonika", da bi ostao u životu. "Bio je to težak trenutak, neću to da poričem. Bio sam svestan da se priprema plan za nepredviđene situacije. Imali su strategiju da sa na smrt reaguju po "staljinističkom scenariju", izjavio je Džonson u intervjuu za nedeljni broj londonskog časopisa San. On kaže da ga je stvarnost stanja u kojem se nalazio pogodila kada je priključen na monitor i prebačen na intenzivnu negu. Dodao je da su