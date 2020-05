Radnički Niš: Skraćivanje sezone bi prvenstvo odvelo u neregularnost

B92 pre 47 minuta | B92

Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je da neće pristati na, kako se navodi, prekrajanje pravila koja su uspostavljena pre početka sezone Super lige Srbije.

"Ne slažemo se pokušajem kršenja propisa i legalizovanja neregularnih predloga pojedinih klubova, koji žele da se skrati prvenstvo. Ako se steknu uslovi da se nastavi prvenstvo, vremena ima da se ono igra u punom kapacitetu do kraja i da se regularno završi kako je i do sada bilo. Ako Vlada donese bilo koji zakonski akt i Skupština to potvrdi, kao što se desilo u Francuskoj i Holandiji, mi ćemo to poštovati, a u suprotnom, ako preovlada stav da se igraju još samo