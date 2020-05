Do polovine maja masovno vraćanje zaposlenih na posao

Dnevnik pre 53 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Srpska privreda će raditi u punom kapacitetu do polovine maja, izjavio je danas Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

Stanić je rekao da se od 130.000 zaposlenih, koliko ih je u jeku krize bilo na prinudnim odmorima, već 42.000 vratilo na posao, a u narednom periodu će ih biti još više, budući da će proraditi i prevoz. "Preduzetnici zapošljavaju oko 350.000 radnika, između 50 i 60 procenata tih firmi je otvoreno, a do sredine maja očekujemo da budu u punom kapacitetu", rekao je on. Iako većina delatnosti ima veće ili manje gubitke zbog korona krize, on je ocenio da se privreda