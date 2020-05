Priveden muškarac koji je upao u dom Nataše Bekvalac: Otkriveno da je godinama opsednut njom

Blic pre 2 sata | A. V.

U kuću pevačice Nataše Bekvalac u Čeneju danas je ušao nepoznat muškarac, koji je nosio pevačici poklon i cveće, a, kako "Blic" saznaje, on je priveden na saslušanje.

Nepoznati muškarac je jutros upao u Natašinu kuću i prvo je naišao na njenu majku na ulaznim vratima. Kada ga je pitala ko je on, rekao je da je prijatelj i da je došao da donese poklone. Prošao je pored njene majke i počeo da traži Natašu po kući. Kada ga je ugledala, pevačica mu je rekla da izađe napolje, jer će zvati policiju, te da ne zna ko je on. Nakon negodovanja, izašao je iz kuće i pobegao trčeći, a Nataša je slučaj prijavila policiji. On je malo nakon