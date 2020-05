Vučić popodne s predstavnicima stranaka o izborima

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas s predstavnicima političkih stranaka, a tema sastanka, kako se očekuje, biće pitanje nastavka izbornih radnji i održavanja izbora.

Prema informacijama Tanjuga, sastanak će biti održan posle podne, u 17 sati. Predsednik Vučić je sinoć rekao da bi izbori mogli da budu 14. ili 21. juna i potvrdio da će danas o svemu u vezi izbora razgovarati sa predstavnicima opozicije. Od njih zavisi, spreman sam da idem i na 14. jun, objasnio je on. Vučić je, u emisiji "Hit tvit", kazao da su dva datuma ustavno moguća, a to su 14. ili 21. jun. On je u subotu rekao da postoje jasni ustavni i zakonski rokovi za